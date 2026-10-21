Necip Fazıl Ödülleri 2026 açıklandı! İşte ödül kazanan isimler

Cumhuriyet tarihinin önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek 'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri 'nin 2026 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve sanat dünyasında yankı uyandıran ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödüllerde, 8 dalda, 9 isim ödüle layık görüldü.

Jüride M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar yer aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne Adem Turan, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'ne Zeki Bulduk, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne Kemal Sayar, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne Hümeyra Yabar, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne Onur Bayrak, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne William C. Chittick, Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne Gökhan Akçiçek, Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne Murat Salim Tokaç, Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne ise İhsan Süreyya Sırma değer görüldü. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.





NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2026 ÖDÜL GEREKÇELERİ



Adem Turan, temiz ve incelikli şiir dili, zengin tematik açılımı, Müslüman coğrafyanın meselelerine uzanma gayreti, Türk şiirine verdiği kapsayıcı emek ve ortaya koyduğu yenilikçi çabalar sebebiyle ödülü kazandı.



Zeki Bulduk, roman ve hikayelerinde Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının renklerini, meselelerini ve şahsiyetlerini içeriden ve şairane bir üslupla, zengin ve işlenmiş bir Türkçe ile dile getirmesi sebebiyle Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nün sahibi oldu.



Kemal Sayar, psikiyatri alanında yaptığı çalışmalar, fikri katkıları, edebiyatın ve geleneksel birikimin imkanlarıyla bugünün psikiyatrisine getirdiği yeni bakış açıları ve oluşturduğu zengin eser birikimi nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nü kazandı.



Hümeyra Yabar, insanın çok katmanlı gerçekliğini derinlemesine ele alması, bugünün anlatım tekniklerini geleneksel yöntemlerle harmanlayan eserler ortaya koyması sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü aldı.