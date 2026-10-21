Pastırma sıcaklar İzmir'i nasıl etkileyecek? 2026 Pastırma yazı ne zaman?

Pastırma sıcakları ne zaman kapıyı çalacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar yükselecek? Peki, beklenen ılıman hava dalgası hangi bölgelerde etkili olacak?

Meteorolojik modellemeler ve atmosferik basınç analizleri doğrultusunda, 2026 yılı pastırma sıcaklarının 25 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında etkisini göstermesi öngörülüyor. Ekim ayının son haftasıyla birlikte kademeli olarak yükselişe geçecek olan termometreler, özellikle kasım ayının ilk 10 gününde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazı, atmosferde oluşan durağan yüksek basınç alanlarına bağlı olarak geliştiği için süresi yıldan yıla farklılık gösteriyor. 2026 periyodu için yapılan tahminlerde, ılıman havanın bölgeye bağlı olarak 3 ila 10 gün arasında devam etmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde güneşli periyot daha uzun hisssettirirken, iç kesimlerde duruma göre birkaç günlük geçişler görülebilecek.