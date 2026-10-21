Haberler Yaşam SAĞANAK YAĞIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR? | İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI? 21-24 EKİM HAVA DURUMU... SAĞANAK YAĞIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR? | İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI? 21-24 EKİM HAVA DURUMU... İstanbul’da hafta ortasında ılık ve parçalı bulutlu havanın ardından cuma günü yağış ihtimali artıyor. Meteoroloji’nin 23-24 Ekim tahminleri merak edilirken gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. Yağmur ne zaman yağacak? Yağmurlu günler ne zaman başlıyor? İşte güncel hava durumu detayları… SABAH









İstanbul'da yağışlı hava cuma ve cumartesi günleri etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin 21-27 Ekim tahminine göre pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken gözler sıcaklıklardaki değişime çevrildi. Yağmurlu günler ne zaman başlıyor? İşte güncel hava durumu detayları…

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.