SAĞANAK YAĞIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR? | İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI? 21-24 EKİM HAVA DURUMU...

İstanbul'da yağışlı hava cuma ve cumartesi günleri etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin 21-27 Ekim tahminine göre pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken gözler sıcaklıklardaki değişime çevrildi. Yağmurlu günler ne zaman başlıyor? İşte güncel hava durumu detayları…
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBUL 22, 23, 24 VE 25 EKİM HAVA DURUMU
22 Ekim Perşembe
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul'da gün içinde bulutlu ve ılık bir havanın etkili olması bekleniyor. Günlük tahminlerde en yüksek sıcaklık yaklaşık 21-22 derece civarında.
23 Ekim Cuma
Yağış ihtimali artıyor
Bazı günlük tahminlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 21-23 derece aralığında olması öngörülüyor.
24 Ekim Cumartesi
Sağanak bekleniyor
MGM'nin haftalık tahmininde Marmara'nın doğusu için sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık 18 dereceye gerilemesi bekleniyor.
25 Ekim Pazar
Yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor
Tahminlerde yağış ihtimalinin düşmesi ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 18 derece civarında olabilir.