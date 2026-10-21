Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: Ege’nin o listedeki yeri şaşırttı! Türkiye’nin en mutlu şehirleri listesinde 3 il Ege'den geldi: İzmir listede var mı?

Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasında Ege Bölgesi 'nden gelen sonuçlar dikkat çekti. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında paylaşılan verilere göre Kütahya , yüzde 73,76'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu beşinci şehri oldu.

Afyonkarahisar yüzde 76,43 ile ikinci sırada yer alırken Uşak da yüzde 72,34'lük oranla ilk 10'a girdi. Ege Bölgesi'nden üç ilin listede yer alması dikkat çekerken, vatandaşların mutluluk değerlendirmelerinde komşuluk ilişkileri, paylaşma kültürü ve geleneklerin önemi öne çıktı.

EGE'NİN MUTLULUK SIRALAMASINDAKİ YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesinde Ege Bölgesi'nden Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak yer aldı. Afyonkarahisar yüzde 76,43 ile Türkiye ikincisi olurken Kütahya yüzde 73,76 ile beşinci sıraya yerleşti. Uşak ise yüzde 72,34 mutluluk oranıyla sekizinci oldu.

Kütahyalı vatandaşlar, kentteki mutluluğun temelinde güçlü komşuluk ilişkileri ve paylaşma kültürünün bulunduğunu belirtti. Günlük hayattaki küçük dayanışmaların ve geleneklerin yaşam memnuniyetini artırdığını ifade eden vatandaşlar, mutluluğun yalnızca maddi imkanlarla ölçülemeyeceğini vurguladı.