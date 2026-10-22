28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken 28 Ekim 2026 Çarşamba gününün tatil durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim'de yarım gün tatil uygulanıp uygulanmayacağını ve 29 Ekim'de okullar ile kamu kurumlarının kaç gün kapalı olacağını araştırıyor. İşte resmi tatil takvimine dair ayrıntılar…
28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi kutlama programı ve yasal tatil süresi, aslında bayramdan bir gün önce başlamaktadır. Kanun metninde yer alan "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder" ibaresi gereğince; 2026 yılı takviminde 28 Ekim Çarşamba günü, saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olacak.
Yani çarşamba sabahı mesai ve eğitim normal şekilde başlayacak, öğle molası itibarıyla resmi tatil uygulaması devreye girecek.