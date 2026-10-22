28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken 28 Ekim 2026 Çarşamba gününün tatil durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim'de yarım gün tatil uygulanıp uygulanmayacağını ve 29 Ekim'de okullar ile kamu kurumlarının kaç gün kapalı olacağını araştırıyor. İşte resmi tatil takvimine dair ayrıntılar…