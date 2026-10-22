Ankara'da dehşet! Eski ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü! O anları paylaştı...

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

ÖNCE SİLAHLA ARDINDAN BIÇAKLA SALDIRDI

Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı. Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.