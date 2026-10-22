Dünyanın en sıra dışı meslekleri ortaya çıktı: Cenazede ağlayan da var, uyuyarak para kazanan da!

Dünyada geçimini sağlamak için yapılan işler, yalnızca doktorluk, öğretmenlik, mühendislik veya esnaflık gibi bilinen mesleklerle sınırlı değil. Teknolojinin gelişmesi, farklı sektörlerin ortaya çıkması ve insanların değişen ihtiyaçları, birbirinden ilginç iş alanlarını da beraberinde getiriyor. Bazı meslekler ilk duyulduğunda eğlenceli bir uğraş gibi görünse de bu işlerin arkasında uzmanlık, dikkat ve kimi zaman ciddi riskler bulunuyor.

Özellikle farklı ülkelerde karşılaşılan sıra dışı meslekler, hem çalışma hayatının çeşitliliğini hem de insanların geçimlerini sağlamak için geliştirdiği farklı yöntemleri gözler önüne seriyor.