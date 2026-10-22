Dünyanın en sıra dışı meslekleri ortaya çıktı: Cenazede ağlayan da var, uyuyarak para kazanan da!

Dünyada geçimini sağlamak için yapılan işler, yalnızca doktorluk, öğretmenlik, mühendislik veya esnaflık gibi bilinen mesleklerle sınırlı değil. Teknolojinin gelişmesi, farklı sektörlerin ortaya çıkması ve insanların değişen ihtiyaçları, birbirinden ilginç iş alanlarını da beraberinde getiriyor. Bazı meslekler ilk duyulduğunda eğlenceli bir uğraş gibi görünse de bu işlerin arkasında uzmanlık, dikkat ve kimi zaman ciddi riskler bulunuyor.
Özellikle farklı ülkelerde karşılaşılan sıra dışı meslekler, hem çalışma hayatının çeşitliliğini hem de insanların geçimlerini sağlamak için geliştirdiği farklı yöntemleri gözler önüne seriyor.
UYUYARAK PARA KAZANAN YATAK TESTÇİLERİ
Dünyanın en ilginç meslekleri arasında gösterilen yatak testçiliği, pek çok kişinin hayalini süsleyebilecek bir iş olarak öne çıkıyor. Bu alanda çalışan kişiler, yatakların konforunu, vücut desteğini ve uyku sırasındaki rahatlığı değerlendiriyor.
Yatak üreticileri, oteller ve uyku araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde görev alan uzmanlar, ürünlerin kullanıcı deneyimini inceleyerek elde ettikleri sonuçları raporluyor. Ancak bu mesleğin yalnızca uyumaktan ibaret olmadığı, değerlendirme ve gözlem süreçlerinin de önemli olduğu belirtiliyor.
YILAN ZEHRİ TOPLAYICILARI
Tehlikeli meslekler arasında yer alan yılan zehri toplayıcılığı, dikkat ve uzmanlık gerektiren işlerden biri. Özel eğitim alan çalışanlar, kontrollü ortamlarda zehirli yılanlardan zehir elde ediyor.
Toplanan zehir, belirli araştırmalarda ve panzehir geliştirme çalışmalarında kullanılabiliyor. İnsan hayatını kurtarmaya yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlayan bu meslek, aynı zamanda ciddi güvenlik önlemleri gerektiriyor. Küçük bir dikkatsizliğin bile ağır sonuçlar doğurabilmesi, bu işi diğer mesleklerden ayırıyor.
SU KAYDIRAĞI TESTÇİLİĞİ
Eğlence parklarında ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan su kaydırakları, hizmete açılmadan önce çeşitli güvenlik kontrollerinden geçiriliyor. Bu süreçlerde görev alan test uzmanları, kaydırakların performansını ve kullanıcı deneyimini değerlendiriyor.
Kaydırağın hızı, su akışı, iniş bölümü ve güvenlik koşulları gibi ayrıntılar kontrol ediliyor. Dışarıdan eğlenceli bir iş gibi görünse de bu meslek, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak açısından önemli bir sorumluluk taşıyor.
KOKU DEĞERLENDİRİCİLERİ
Bir deodorantın ter kokusunu ne kadar bastırdığı veya bir sabunun kokusunun ne kadar kalıcı olduğu nasıl ölçülüyor? İşte bu noktada koku değerlendiricileri devreye giriyor.
Kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinde görev alan uzmanlar, ürünlerin kokusunu ve koku giderme performansını belirli yöntemlerle değerlendiriyor. Gelişmiş bir koku alma duyusu ve dikkatli gözlem, bu işte önemli avantajlar sağlıyor.
PROFESYONEL YAS TUTUCULAR
İlk duyulduğunda şaşırtıcı gelen mesleklerden biri de profesyonel yas tutuculuk. Bazı kültürlerde cenaze törenlerine katılan, ağıt yakan veya yas sürecinin duygusal ifadesine eşlik eden kişiler bulunuyor.
Geçmişi farklı toplumların geleneklerine dayanan bu uygulama, her ülkede aynı şekilde görülmüyor. Bazı yerlerde geleneksel bir hizmet olarak varlığını sürdürürken bazı bölgelerde daha az yaygın olarak biliniyor.
GOLF TOPU DALGIÇLARI
Golf sahalarında kullanılan toplar zaman zaman göletlere ve su birikintilerine düşüyor. Bu topları geri çıkarmak için suya dalan kişiler, golf topu dalgıcı olarak biliniyor.
Dalgıçlar suyun altındaki topları topluyor ve yeniden kullanılabilecek durumdakileri ayırıyor. Bu iş, hem ekonomik açıdan değerlendirilebilen bir faaliyet hem de dalış deneyimi gerektiren sıra dışı bir çalışma alanı olarak öne çıkıyor. Ancak suyun derinliği, görüş mesafesi ve çevresel koşullar nedeniyle riskler de barındırıyor.
PROFESYONEL SIRA BEKLEYİCİLERİ
Özellikle büyük şehirlerde zamanın değer kazanmasıyla birlikte bazı kişiler, başkalarının yerine sıraya girerek para kazanabiliyor. Popüler etkinliklerin biletlerini almak, yoğun talep gören ürünlere ulaşmak veya uzun kuyruklarda beklemek için bu hizmetten yararlanılabiliyor.
Profesyonel sıra bekleyicileri, müşterilerinin zaman kaybetmesini önlemeyi amaçlıyor. Her ülkede yaygın bir meslek olmasa da belirli şehirlerde ve özel durumlarda karşılaşılan ilginç bir hizmet olarak dikkat çekiyor.
EVCİL HAYVAN MAMASI TEST UZMANLARI
Evcil hayvanlara yönelik ürünlerin geliştirilmesi sırasında kalite kontrol önemli bir yer tutuyor. Bu alanda görev yapan uzmanlar, mamaların kokusunu, dokusunu, görünümünü ve ürün standartlarına uygunluğunu değerlendiriyor.
Bazı ürün geliştirme süreçlerinde tadım değerlendirmeleri de yapılabiliyor. Ancak her mama test uzmanının ürünleri mutlaka tattığı düşünülmemeli; görevler, çalışılan şirketin kalite kontrol yöntemlerine göre değişebiliyor.
FAL KURABİYESİ MESAJ YAZARLARI
Bazı ülkelerde restoranlarda yemek sonunda sunulan fal kurabiyelerinin içinden kısa mesajlar çıkıyor. Bu mesajların hazırlanması ise yaratıcılık gerektiren ayrı bir çalışma alanı oluşturuyor.
Kısa, eğlenceli ve düşündürücü ifadeler yazan kişiler, sınırlı bir alanda okuyucunun ilgisini çekmeye çalışıyor. Birkaç kelimeden oluşan mesajların hem akılda kalıcı hem de farklı kişilere hitap edebilmesi gerekiyor.
PROFESYONEL SARILMA UZMANLARI
Bazı ülkelerde sunulan profesyonel sarılma hizmetleri, sıra dışı meslekler arasında gösteriliyor. Bu hizmeti veren kişiler, önceden belirlenen sınırlar çerçevesinde müşterilerine eşlik ediyor ve fiziksel yakınlık sunuyor.
Hizmetin amacı romantik bir ilişki kurmak değil, belirlenmiş kurallar doğrultusunda sosyal temas ve rahatlama deneyimi sağlamak. Uygulamanın kapsamı ve yaygınlığı ülkeye ve hizmet sağlayıcıya göre değişiyor.