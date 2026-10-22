EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | Anlamlı, uzun, kısa, paylaşmalık cuma mesajları...

Müslümanlar için haftanın en özel günlerinden biri olan cuma günü, sevdiklerini hatırlamak, hayır dualarını paylaşmak ve gönül almak isteyenler için ayrı bir anlam taşıyor. 23 Ekim 2026 Cuma günü öncesinde vatandaşlar, en güzel cuma mesajları, kısa cuma sözleri, dualı cuma mesajları ve WhatsApp'tan gönderilecek anlamlı mesajlar için arama yapıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, kalplere dokunan cuma mesajları…
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
"Rabbim gönlünüzden geçen hayırlı dilekleri kabul etsin. Huzurunuz, bereketiniz ve mutluluğunuz daim olsun. Hayırlı cumalar!"
"Duaların kabul, gönüllerin huzur, sofraların bereketle dolduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun."
"Allah kalbinizden huzuru, hanenizden bereketi, hayatınızdan iyiliği eksik etmesin. Hayırlı cumalar."
"Her yeni cuma, umutları tazelemek ve dualara sarılmak için güzel bir fırsattır. Rabbim hepimize hayırlı bir gün nasip etsin."
"Sevgiyle hatırlanan, duayla anılan tüm güzel insanlara hayırlı cumalar. Rabbim gönlünüzü ferah, yolunuzu açık eylesin."
KISA CUMA MESAJLARI
Hayırlı cumalar! Rabbim dualarınızı kabul etsin.
Cumanız mübarek, gönlünüz huzurla dolsun.
Allah hanenize bereket, kalbinize huzur versin.
Dualarınız kabul, gününüz hayırlı olsun.
Rabbim sizi ve sevdiklerinizi kötülüklerden korusun.
Huzurun, sevginin ve bereketin eksik olmadığı bir cuma dilerim.
Hayırlı cumalar, Allah'a emanet olun.
Rabbim gönlünüze göre değil, hakkınızda hayırlı olanı nasip etsin.
UZUN VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI
- "Bu mübarek cuma gününde Rabbim tüm sıkıntılarınızı hafifletsin, gönlünüze ferahlık versin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, hayatınızdan sağlık ve sevdiklerinizden mutluluk eksik olmasın. Hayırlı cumalar."
- "Rabbim edilen duaları kabul, çekilen sıkıntıları sabırla aşmayı nasip etsin. Kalbinizdeki güzellikleri çoğaltsın, karşınıza iyi insanlar çıkarsın. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu nice cumalara ulaşmanız dileğiyle, cumanız mübarek olsun."
- "Cuma gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah geçmişinize rahmet, bugününüze huzur, geleceğinize umut versin. Dualarınızın hayırlı kapılar açtığı, yüzünüzün güldüğü güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle hayırlı cumalar."
WHATSAPP İÇİN GÖNDERİLECEK CUMA MESAJLARI
"Gönlünüz huzurla, eviniz bereketle, ömrünüz güzelliklerle dolsun. Rabbim tüm dualarınızı hayırlısıyla kabul etsin. Hayırlı cumalar "
"Bir duayla başlasın gününüz, huzurla geçsin ömrünüz. Rabbim sizi ve ailenizi her türlü kötülükten korusun. Cumanız mübarek olsun."
"Hayırlı cumalar! Rabbim gönlünüzdeki güzel niyetleri hayra dönüştürsün, hanenizden huzuru eksik etmesin. Dualarda buluşmak dileğiyle…"
FACEBOOK'TA PAYLAŞILACAK CUMA MESAJLARI
"Hayırlı cumalar dostlar. Rabbim gönlümüzden geçen hayırlı dilekleri kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Herkese huzurlu ve bereketli bir gün diliyorum."
"Kalplerimiz sevgiden, dillerimiz duadan, evlerimiz bereketten mahrum kalmasın. Rabbim hepimize hayırlı kapılar açsın. Cumanız mübarek olsun."
"Bugün dualarımızda sevdiklerimize de yer verelim. Allah tüm hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık ve herkese gönül huzuru nasip etsin. Hayırlı cumalar."
"Güzel bir cuma sabahından herkese selam olsun. Rabbim ülkemize huzur, milletimize birlik, evlerimize bereket nasip etsin. Hayırlı cumalar."
DUALI CUMA MESAJLARI
"Allah'ım, bu mübarek günde bizlere hayırlı ömür, huzurlu kalp, helal rızık ve kabul olan dualar nasip eyle. Amin. Hayırlı cumalar."
"Ya Rabbi, bizi doğru yoldan ayırma. Gönlümüze iman, dilimize dua, hayatımıza hayır ver. Sevdiklerimizi koru, dertlerimize deva ol. Amin."
"Rabbim! Hastalara şifa, dertlilere sabır, ihtiyaç sahiplerine yardım, bütün gönüllere huzur nasip et. Dualarımızı hayırlısıyla kabul eyle."
"Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek yaptığımız hataları affet. Bizi iyilikten ayırma, sevdiklerimizle birlikte hayırlı günlere eriştir. Cumanız mübarek olsun."