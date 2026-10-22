KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans puanlarına ilişkin yeni merkezi yerleştirme tercih takvimi henüz açıklanmadı. Adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alımı duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM'nin 2026 başvuru kılavuzunda puanların geçerlilik dönemi belirtildi. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Bu süre içerisinde adaylar, şartlarını karşıladıkları personel alımlarına başvurabilecek.

KPSSP93 PUANI NEDİR, HANGİ ATAMALARDA KULLANILIR?

KPSS Ön Lisans sonuç belgesinde yer alacak KPSSP93 puanı, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayların kamu personeli alımlarında kullanılan temel puan türü. Bu puan, kamu kurumlarının B grubu kadrolarına yapılacak merkezi yerleştirmelerde esas alınıyor