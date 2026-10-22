Sokak ortasında dehşet anları! Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

TEDAVİYE GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralardan şüphelinin Reşat P., olduğunu tespit eden polis, arbede esnasında zanlının da yaralandığını belirledi. Çevre hastaneleri kontrol eden ekipler, şüphelinin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü saptadı ve burada yakalanarak gözaltına alındı.

TAVUK SATTIĞI İÇİN HUSUMET DOĞMUŞ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Reşat P., boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk sattığı için Fikret Korkmaz ile önceden husumetli olduklarını, sokakta karşılaşınca çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi.