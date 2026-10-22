VGM üniversite burs başvuru ekranı | VGM burs başvuruları başladı mı? nasıl yapılır?

Burs ödemeleri ekim ve mayıs ayları arasında olmak üzere toplam 8 ay boyunca gerçekleştirilecek. Böylece burs almaya hak kazanan öğrenciler, eğitim dönemi boyunca toplam 32 bin TL destek alabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü , 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere aylık 4 bin TL ödeme yapacak.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde örgün ön lisans ve lisans eğitimi gören, belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere veriliyor. Ancak bazı öğrenci grupları bu destekten yararlanamıyor.

VGM'nin belirlediği koşullara göre aşağıdaki gruplarda yer alan öğrenciler burs kapsamı dışında bulunuyor:

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler.

-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

-Polis Akademisi ve askerî okul öğrencileri.

-Normal öğrenim süresini aşarak ek süre eğitim görenler.

-Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar.

-VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler.

-Önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM bursu kesilen öğrenciler.

-Yabancı uyruklu öğrenciler için ise ayrı başvuru ve kontenjan düzenlemeleri uygulanabiliyor. Başvuru öncesinde kurumun güncel kılavuzunun incelenmesi önem taşıyor.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK bursu ve VGM yükseköğrenim bursu arasındaki ilişki, başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

KYK'dan karşılıksız burs alan öğrenciler, VGM yükseköğrenim bursundan aynı anda yararlanamıyor. Buna karşılık KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursuna başvurmasında engel bulunmuyor.

Öğrenciler başvuru yapmadan önce her iki kurumun güncel koşullarını ve burs kılavuzlarını kontrol ederek kendi durumlarına uygunluğu değerlendirmeli.