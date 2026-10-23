29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN, Marmaray ve Başkentray ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımayı kullanacak vatandaşları ilgilendiren ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen beş raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama Marmaray, Başkentray, İZBAN ve kararda belirtilen iki raylı sistem hattını kapsarken belediye otobüsleri, metrobüs ve diğer metro hatları ücretsiz ulaşım kapsamı dışında kalacak. Peki, 29 Ekim'de hangi hatlarda ulaşım ücretsiz olacak? İşte Cumhurbaşkanı Kararı'nın detayları…
29 EKİM'DE HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Kararı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan beş raylı sistem hattı ücretsiz ulaşım kapsamına alındı. Buna göre 29 Ekim Perşembe günü aşağıdaki hatlarda seyahat eden yolcular ücret ödemeyecek:
Marmaray: İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı.
Başkentray: Ankara'da Kayaş ile Sincan arasında hizmet veren banliyö hattı.
İZBAN: İzmir'de kent içi ulaşım sağlayan banliyö raylı sistem hattı.
29 EKİM'DE OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim 2026 için yayımlanan karar, üç büyükşehirdeki tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs ve diğer belediye metro hatları; Ankara'da EGO otobüsleri ve belediyeye bağlı raylı sistemler; İzmir'de ise diğer belediye ulaşım hizmetleri bu karar kapsamında otomatik olarak ücretsiz hale gelmiyor.
Bununla birlikte, söz konusu ulaşım araçlarının bayram günü kesinlikle ücretli olacağı sonucuna da varılmamalı. Büyükşehir belediyeleri ve ilgili ulaşım işletmeleri, Cumhuriyet Bayramı için ayrıca ücretsiz ya da indirimli ulaşım uygulaması başlatabiliyor.