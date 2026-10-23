Haberler Yaşam 29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN, Marmaray ve Başkentray ücretsiz mi? 29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN, Marmaray ve Başkentray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de beş raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla Marmaray, Başkentray, İZBAN ve iki raylı sistem hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Belediye otobüsleri, metrobüs ve diğer metro hatları ise uygulama dışında kalacak. İşte 29 Ekim’de ücretsiz ulaşım detayları… SABAH









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımayı kullanacak vatandaşları ilgilendiren ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen beş raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama Marmaray, Başkentray, İZBAN ve kararda belirtilen iki raylı sistem hattını kapsarken belediye otobüsleri, metrobüs ve diğer metro hatları ücretsiz ulaşım kapsamı dışında kalacak. Peki, 29 Ekim'de hangi hatlarda ulaşım ücretsiz olacak? İşte Cumhurbaşkanı Kararı'nın detayları…

29 EKİM'DE HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK? Cumhurbaşkanı Kararı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan beş raylı sistem hattı ücretsiz ulaşım kapsamına alındı. Buna göre 29 Ekim Perşembe günü aşağıdaki hatlarda seyahat eden yolcular ücret ödemeyecek: Marmaray: İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı. Başkentray: Ankara'da Kayaş ile Sincan arasında hizmet veren banliyö hattı. İZBAN: İzmir'de kent içi ulaşım sağlayan banliyö raylı sistem hattı.