Bu hafta sonu sınav var mı? KPSS sınavı bu hafta sonu mu? 25 Ekim Pazar günü sınav var mı?

24-25 Ekim 2026 hafta sonu sınav takvimi, sınava hazırlanan adayların ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihlerini yakından takip ediyor. Ekim ayının son hafta sonunda sınav olup olmadığı ve sınav merkezlerinde hareketlilik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.
25 EKİM PAZAR GÜNÜ KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI YAPILACAK
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınav, kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan binlerce kişi için önem taşıyor.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adayların sınav binasına giriş işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM kuralları doğrultusunda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri puanları kamu personeli alımlarında tercih sürecini takip etmek için kullanabilecek.
24 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SINAV VAR MI?
Hafta sonu sınav takvimini araştıran adaylar için 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak sınavlara ilişkin duyuruların ÖSYM ve ilgili kurumların resmi takvimlerinden kontrol edilmesi gerekiyor. 25 Ekim Pazar günü ise KPSS Ortaöğretim sınavı nedeniyle sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.