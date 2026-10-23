DMM'den o düzenleme için uyarı geldi! Sadece e-Devletten yapılacak! O mesajlara kanmayın...

Dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmenin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. İşleme başlamadan önce tarayıcının adres çubuğu mutlaka kontrol edilmeli, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakterler içeren adresler üzerinden kesinlikle işlem yapılmamalıdır. SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen yönlendirme bağlantılarına (linklere) kesinlikle tıklanmamalıdır. e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalıdır. Telefonla arayarak, mesaj atarak ya da sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı son derece dikkatli olunmalıdır."

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