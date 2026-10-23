GRİZU PATLAMASI NEDİR? | Grizu patlaması neden olur, nasıl önlenir?

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden patlamasının ardından grizu patlamaları yeniden gündeme geldi. Yer altı madenlerinde biriken metan gazının tehlikeli koşullarda havayla karışmasıyla oluşan grizu patlamalarının nasıl meydana geldiği ve hangi riskleri beraberinde getirdiği araştırılıyor.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu patlaması, özellikle yer altı kömür madenlerinde biriken metan gazının havayla patlayıcı bir karışım oluşturması ve bu karışımın ateşlenmesi sonucunda meydana gelir. Patlama sırasında oluşan yüksek sıcaklık ve basınç dalgası, maden galerilerinde ciddi hasara ve can kayıplarına yol açabilir.

Metan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kömür damarlarında ve çevresindeki kayaçlarda bulunan metan, madencilik faaliyetleri sırasında açığa çıkabilir. Yeterli havalandırma sağlanmadığında gazın maden içerisinde birikmesi, patlama riskini artırır.