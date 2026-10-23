Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! O saate dikkat çok kuvvetli olacak! | İstanbul hava durumu

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR? Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinden sonra başlaması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT! Kuvvetli yağışların etkili olabileceği bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların tedbirli olması ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmesi gerekiyor.