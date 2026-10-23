Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı! O saate dikkat çok kuvvetli olacak! | İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma günü yayımladığı hava durumu tahmin raporunda yurdun kuzey ve batı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Megakentte sağanak yağışın 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.
Yetkililer, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İstanbul'da önümüzdeki günlere ilişkin tahminler de dikkat çekiyor.
HANGİ İLLERDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinden sonra başlaması bekleniyor.
SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT!
Kuvvetli yağışların etkili olabileceği bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların tedbirli olması ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmesi gerekiyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin raporunda yalnızca yağış değil, sis ve pus uyarısı da yer aldı. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA 27 VE 28 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT
Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritasında İstanbul için 27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günlerinde de kuvvetli sağanak ihtimali öne çıkıyor. Vatandaşların planlarını yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmesi öneriliyor.