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28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? 28 Ekim Çarşamba günü resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2026’nın tatil durumu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim’de okullar ve kamu kurumları kaç gün tatil yapacak? İşte resmi tatil takvimine ilişkin detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken gözler 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerindeki tatil düzenine çevrildi. Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını ve 29 Ekim tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, okullar ve kamu kurumlarında tatil takvimi nasıl uygulanacak? İşte detaylar…

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi kutlama programı ve yasal tatil süresi, aslında bayramdan bir gün önce başlamaktadır. Kanun metninde yer alan "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder" ibaresi gereğince; 2026 yılı takviminde 28 Ekim Çarşamba günü, saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olacak.

Yani çarşamba sabahı mesai ve eğitim normal şekilde başlayacak, öğle molası itibarıyla resmi tatil uygulaması devreye girecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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