28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? 28 Ekim Çarşamba günü resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken gözler 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerindeki tatil düzenine çevrildi. Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını ve 29 Ekim tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, okullar ve kamu kurumlarında tatil takvimi nasıl uygulanacak? İşte detaylar…