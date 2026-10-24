BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ SAAT VERDİ | Kuvvetli sağanak kapıda! İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu 24 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesini ilgilendiren hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise 6 bölgede pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hangi illerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…

BATI KARADENİZ VE BAZI İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz'in yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde de yağış beklenirken, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak geçişlerinin etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz'de yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.