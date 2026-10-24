BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ SAAT VERDİ | Kuvvetli sağanak kapıda! İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu 24 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesini ilgilendiren hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise 6 bölgede pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hangi illerde yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…
BATI KARADENİZ VE BAZI İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz'in yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Çanakkale'nin doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde de yağış beklenirken, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak geçişlerinin etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz'de yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
6 BÖLGEDE PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Sürücülerin, özellikle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU VE BEKLENEN SICAKLIKLAR
MGM'nin yayımladığı son tahminlere göre, bugün Ankara'da 20, İstanbul'da 20, İzmir'de 24 derece sıcaklık bekleniyor. Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış öngörülürken, Bolu, Zonguldak ve Kastamonu'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'da 21, Amasya'da 23, Trabzon'da 21 ve Rize'de 22 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bu illerde özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görülebilecek.
Ege Bölgesi'nde İzmir 24, Denizli 24, Muğla 23 ve Afyonkarahisar 20 derece olacak. Akdeniz'de Adana'da 31, Antalya'da 27, Hatay'da 28 ve Burdur'da 24 derece sıcaklık bekleniyor.
İç Anadolu'da Eskişehir 20, Konya 21, Nevşehir 21 ve Ankara 20 derece olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum'da 15, Kars'ta 16, Malatya'da 21, Van'da 18 ve Hakkari'de 19 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır'da 24, Gaziantep'te 25, Mardin'de 23 ve Şanlıurfa'da 26 derece sıcaklık bekleniyor. Bölgedeki illerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Diğer illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
Marmara: Bursa 21, Çanakkale 22, Kırklareli 19 derece. İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli'de ise sağanak yağışlı hava bekleniyor.
İç Ege: Denizli 24, Afyonkarahisar 20, Muğla 23 derece. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz: Adana 31, Antalya 27, Burdur 24, Hatay 28 derece. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
İç Anadolu: Ankara 20, Eskişehir 20, Konya 21, Nevşehir 21 derece. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Batı Karadeniz: Bolu 19, Zonguldak 18, Kastamonu 17 derece. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop 23, Samsun 21, Amasya 23, Trabzon 21, Rize 22 derece. Bazı kesimlerde öğle saatlerinden sonra sağanak görülecek.
Doğu Anadolu: Erzurum 15, Kars 16, Malatya 21, Van 18, Hakkari 19 derece. Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Mardin 23, Şanlıurfa 26 derece. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.