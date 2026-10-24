Çukurova Belediye Başkanı dahil 34 şüpheli tutuklandı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı.