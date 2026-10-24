Fon soruşturmasında flaş gelişme! Sütşurup ailesinden 3 milyar liralık kazanç için iade başvurusu

Sermaye piyasalarındaki fon işlemlerine yönelik soruşturmada, TERA'nın TLY fonundan yaklaşık 3 milyar lira kazanç elde ettikleri belirtilen Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un avukatları, söz konusu kazançların iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın avukatları TMSF'ye yönlendirdiği öne sürüldü.
Yurt dışında bulunan ve soruşturma kapsamında arandıkları belirtilen Melis Sütşurup Sandal ile Cihan Sütşurup'un avukatları, fon işlemlerinden elde edilen kazançları iade etmek istediklerini savcılığa bildirdi.
MELİS SÜTŞURUP'UN FON KAZANCI 2,3 MİLYAR TÜRK LİRASINI AŞTI
Haberde aktarılan soruşturma dosyasındaki hesap tablolarına göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna toplam 13 milyar 673 milyon Türk Lirası yatırdı. Aynı yıl hesaplarından yapılan toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon Türk Lirası olarak kaydedildi.
Sandal'ın yalnızca TLY fonundan 2 milyar 355 milyon 287 bin Türk Lirası kâr elde ettiği ve 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Dosyada yer aldığı aktarılan verilere göre Sandal'ın 16 Eylül 2026 itibarıyla fonda 249 milyon 992 bin Türk Lirası bakiyesi bulunuyordu.
BABASI CİHAN SÜTŞURUP'UN KÂRI 639 MİLYON TÜRK LİRASI
Aynı fon işlemleri kapsamında Cihan Sütşurup'un da 2026 yılı boyunca TLY fonuna toplam 3 milyar 707 milyon Türk Lirası yatırdığı belirtildi.
Sütşurup'un 639 milyon 402 bin 912 Türk Lirası kâr elde ettiği ve gerçek kişiler kâr sıralamasında altıncı sırada bulunduğu aktarıldı. Soruşturma dosyasına dayandırılan bilgilere göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla fondaki bakiyesi 72 milyon 757 bin Türk Lirası olarak kayıtlara geçti.
AVUKATLARINDAN BAŞSAVCILIĞA İADE BAŞVURUSU
Habere göre, TLY fonundan toplam 2 milyar 994 milyon 689 bin 912 Türk Lirası kâr elde ettikleri belirtilen Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuruda, fon işlemlerinden elde edilen kazançların iade edilmek istendiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise avukatları, iade işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdiği öne sürüldü.