KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? Son giriş saati kaç, KPSS sınavı ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından düzenlenen 2026- KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılacak adayların, sınav merkezlerine ulaşım ve hazırlıklarını belirtilen saatlere göre planlamaları gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri bina giriş saati olacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın saat 10.15'te başlayacak olması, son giriş saatinin de 10.15 olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle adayların sınav binasına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmış olması gerekiyor.

Olası trafik yoğunluğu ve bina girişlerinde yaşanabilecek beklemeler nedeniyle sınav merkezine erken gitmek önem taşıyor.