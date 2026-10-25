KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? Son giriş saati kaç, KPSS sınavı ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Kamu personeli olma hedefiyle sınava katılacak adayların, sınav merkezlerine ulaşım ve hazırlıklarını belirtilen saatlere göre planlamaları gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?
KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri bina giriş saati olacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın saat 10.15'te başlayacak olması, son giriş saatinin de 10.15 olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle adayların sınav binasına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapmış olması gerekiyor.
Olası trafik yoğunluğu ve bina girişlerinde yaşanabilecek beklemeler nedeniyle sınav merkezine erken gitmek önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇTA BİTECEK?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav için verilen cevaplama süresi 130 dakika olacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavın, normal süreyi kullanan adaylar için saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Ek süre hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav uygulama kuralları geçerli olacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebiliyor. Belgenin internetten alınarak çıktısının sınav günü adayın yanında bulundurulması gerekiyor.
Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kullanılabiliyor. Ancak belgedeki aday fotoğrafının görünür olması şartı bulunuyor. Sınava giriş belgesi adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilmiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ KİMLİK BELGELERİ GEÇERLİ?
Sınava katılacak adayların Sınava Giriş Belgesi'nin yanı sıra geçerli ve fotoğraflı kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu.
Sınavda geçerli kabul edilen belgeler şunlar:
-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerli nüfus cüzdanı
-Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
-İlgili kuralları karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı
-Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve kanuni mirasçıları için geçerli Pembe/Mavi Kart
-Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartları gibi diğer belgeler sınava giriş için kabul edilmiyor. Kimlik belgesinde adayın tanınmasını sağlayacak güncel fotoğrafın ve T.C. kimlik numarasının bulunması gerekiyor.
KPSS SINAVINA GİRERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi önceden hazırlanmalı, sınava girilecek okul ve salon bilgileri kontrol edilmeli.
ÖSYM tarafından kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete temin edilecek. Adayların sınav binasına çanta ve benzeri eşyalar getirmemeleri, yalnızca izin verilen eşyalarla sınava gitmeleri gerekiyor. Şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin veriliyor.
Sınav günü bina önünde erken hazır bulunmak, giriş işlemlerinin zamanında tamamlanması açısından önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Sınav sonuçları, ortaöğretim mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun kadrolara yerleştirme süreçlerinde kullanılacak. Adayların tercih döneminde yayımlanacak kılavuzları ve ilgili kadroların başvuru şartlarını takip etmeleri gerekiyor.