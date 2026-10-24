KYK BURS SORGULAMA | GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi öğrenme

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencileri, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruda bulunan öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları, 12 farklı kamu kurumundan alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirilecek. Sonuçların Kasım ayının son haftasına kadar açıklanması beklenirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir tarih duyurulmadı.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet giriş bilgileriyle sisteme erişerek burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin ise ödemelerden yararlanabilmek için belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekecek.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılının Ocak ayından itibaren KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarının Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.