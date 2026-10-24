KYK BURS SORGULAMA | GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi öğrenme

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılının Ocak ayından itibaren KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarının Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.