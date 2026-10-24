Nev kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Şarkıcı Nevzat Doğansoy’un hayatı ve kariyeri

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk müziğinde kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçı, özellikle 2000'li yılların başında seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Besteci ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Nev, duygusal şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edindi.
Müziğe mandolin çalarak başlayan sanatçı, üniversite yıllarında gitar eğitimi aldı. Müzik alanındaki çalışmalarını zamanla geliştiren Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage grubuyla müzik yaptı. Daha sonra solo çalışmalarına yönelen sanatçı, kendi besteleri ve yorumuyla müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
NEV ÖLDÜ MÜ?
Nev'in hayatını kaybettiği haberi, 24 Ekim 2026 tarihinde gündeme geldi. Şarkıcının vefatını menajeri İlker Ercan kamuoyuna duyurdu. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilen sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı ve vefatından önce yeniden entübe edildiği aktarıldı.
Paylaşılan bilgilere göre Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçının yapılan tetkiklerinde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği belirtildi. Bir süredir tedavi altında bulunan Nev'in, 57 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
NEV NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Nev'in ölüm haberinin ardından sanatçının sağlık durumu ve vefat nedeni de merak konusu oldu. Basına yansıyan bilgilere göre şarkıcı, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği aktarıldı.
Vefatından önce yeniden entübe edildiği belirtilen sanatçının bir süredir hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Bununla birlikte, sağlık sürecine ilişkin ayrıntıların ve ölüm nedenine dair kesin açıklamanın yetkili kaynaklardan doğrulanması önem taşıyor.
NEV'İN EN SEVİLEN ŞARKILARI HANGİLERİ?
Nev, özellikle 2000'li yılların başında yayımladığı ve seslendirdiği şarkılarla geniş kitleler tarafından tanındı. Kendine özgü yorumu ve duygusal müzik tarzıyla öne çıkan sanatçının eserleri, yıllar boyunca dinleyicilerin ilgisini çekti.
Sanatçının en çok bilinen şarkıları arasında şunlar yer alıyor:
Zor
Sen Gibi
Mühürlü Kaderim
Özellikle "Zor" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Nev, ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ile müzik kariyerinde önemli bir adım attı. İlerleyen yıllarda farklı müzikal tarzları bir araya getiren çalışmalarına devam eden sanatçı, besteci kimliğiyle de dikkat çekti.
NEV KAÇ YAŞINDAYDI?
24 Aralık 1968 doğumlu olan Nev, 24 Ekim 2026 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, müzik kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.
"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in vefatı, eserlerini yıllardır dinleyen sevenlerini yasa boğdu.