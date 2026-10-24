Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu! Aylar önce sevenlerine anlatmış

Nev sahne adıyla tanınan ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçının ölüm haberi, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının vefatından aylar önce verdiği bir röportajda anlattıkları ise yeniden gündeme geldi. Nev'in hayata geçirmek için hazırlık yaptığı o hayal, geride bıraktığı hikayeyi bir kez daha hatırlattı.