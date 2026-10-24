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Haberler Yaşam Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu! Aylar önce sevenlerine anlatmış

Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu! Aylar önce sevenlerine anlatmış

57 yaşında hayatını kaybeden Nevzat Doğansoy’un vefatının ardından, aylar önce anlattığı gelecek planları yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının büyük bir heyecanla hazırlandığı o proje ve müzikle ilgili sözleri sevenlerini duygulandırdı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Nev sahne adıyla tanınan ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçının ölüm haberi, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının vefatından aylar önce verdiği bir röportajda anlattıkları ise yeniden gündeme geldi. Nev'in hayata geçirmek için hazırlık yaptığı o hayal, geride bıraktığı hikayeyi bir kez daha hatırlattı.

NEV'İN AYLAR ÖNCE ANLATTIĞI HAYALİ ORTAYA ÇIKTI

Müzik kariyeri boyunca kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde yer edinen Nev, mayıs ayında verdiği röportajda geleceğe yönelik planlarından söz etmişti. Sanatçının özellikle üzerinde durduğu proje, denize duyduğu tutkuyu müzikle buluşturma fikriydi.

DENİZ TUTKUSUNU MÜZİĞE TAŞIMAK İSTİYORDU

Denize olan sevgisiyle bilinen Nev, denizci şarkılarından oluşan özel bir albüm hazırlamayı düşündüğünü açıklamıştı. Bu proje için çalışmalara başladığını da belirten sanatçı, müzik üretmeye devam etme isteğini dile getirmişti.

Nev, röportajında, "Benim tabii, en büyük motivasyonum, yeni şarkılar üretmek, o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek" sözleriyle müziğin hayatındaki önemini anlatmıştı.

SEVENLERİ İÇİN SÖZLERİ YENİDEN ANLAM KAZANDI

Nev'in ölümünün ardından mayıs ayında paylaştığı gelecek planları yeniden gündeme gelirken, sanatçının yeni şarkılar üretme ve farklı projelerle dinleyicilerinin karşısına çıkma isteği de dikkat çekti.

Denizci şarkılarından oluşan albüm hayali, sanatçının müziğe duyduğu bağlılığın ve üretme arzusunun bir yansıması olarak hafızalarda kaldı. Sevenleri, geride unutulmaz şarkılar bırakan Nev'i eserleri ve müziğe dair hayalleriyle anıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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