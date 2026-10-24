PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? | Pastırma yazı ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

2026 pastırma yazı için geri sayım başladı. Sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreli artmasıyla yaşanan pastırma sıcaklarının bu yıl ne zaman etkili olacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri yakından takip edilirken, gözler ekim sonu ve kasım ayındaki hava durumuna çevrildi. İşte detaylar…
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma sıcakları için kasım ayının ikinci haftasını işaret eden CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, bu dönemin oluşmasında gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın önem taşıdığını anlattı. Yaklaşık 20 derecelik farkın görülebildiği koşullarda gündüz güneşlenmeyle ısınma, gece ise sıcaklıkların düşmesi söz konusu olabiliyor.
Bu yıl pastırma sıcaklarının belirtilen dönemde yaşanma olasılığı yüksek görülse de bu tarih kesinleşmiş değil. Hava sıcaklıklarının seyri ve yeni meteorolojik değerlendirmeler, tahminin ilerleyen günlerde güncellenmesine neden olabilir.