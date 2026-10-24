Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 12 gözaltı

Sarıgül Ailesi'ne yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün ve Altınbaş Holding Başkanı Sofu Altınbaş'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler; Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, iş insanı Eyüp Ensar Saral, iş insanı Oktay Özkan, eski Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkın, eski Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, iş insanı Eyüp Birgün, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen, eski Şişli Belediyesi Kültür Müdürü Kenan Malkoç ile iş insanları Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı.