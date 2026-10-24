SON DAKİKA: CHP ile Yeni Parti arasında Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı, 5 saat haber alınamadı

İddialara göre Yeni Partili isimlerin ziyaretinin gerçekleştiği 22 Ekim'de Hürü Tilki'ye 5 saat boyunca ulaşılamadı. Yaşlı kadın bu süre boyunca başka bir yere götürüldü ve telefonu kapatıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından bu duruma tepki yağdırdı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ayten Gülsever, Yeni Partili yöneticilerin Hürü Tilki'ye yardım için harekete geçmesinin zamanlamasını eleştirerek "Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Yeni Partili Asu Kaya ve Mert Olcar tarafından ise Gülsever'in eleştirisine henüz yanıt gelmedi.