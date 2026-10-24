Zonguldak'taki maden patlamasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı!

Zonguldak'taki özel maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün, grizu patlaması meydana gelmiş, ocaktan çıkarılan Cengizhan Bükrübaş, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırılmıştı.