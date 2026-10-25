Attıkları iftiranın altında kaldılar

Topkapı Sarayı'ndaki Darphane- i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, katılımcılara selamlarken, Cihan Devleti Osmanlı'nın dört asır boyunca cihana yön verdiği Topkapı Sarayı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'ONLARA FIRSAT VERMEYİZ'

Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan ve müze olarak hizmet verecek yeni yapıların açılışı için bir arada bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği bu müzelerin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. En güzide kültür varlıklarından biri olan Yıldız Sarayı'nın bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildiğini aktaran Erdoğan, "Aynı hürmetsizliklere, ibadethanelerimizden tutun da farklı müesseselere kadar daha pek çok yerde şahit olduk. El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta maalesef kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık. Hala eski günlerin özlemiyle hareket edenler, reddi miras yaparak milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu zihniyete fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

'SÖYLEDİKLERİ YALAN ÇIKTI'

Erdoğan, Darphane Külliyesi'ndeki iki binayı sanatçılara ve sivil toplum kuruluşlarına ayırdıklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Darphane Sanat Galerileri olarak hizmet verecek bu iki binada geçici sergiler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Böylelikle Topkapı Sarayı canlı, dinamik ve bereketli bir kültür sanat atmosferine kavuşmuş olacak. Şimdiden 'Hayırlı, uğurlu olsun.' diyorum. Tabii burada şunu da üzülerek ifade etmek istiyorum: Yedi yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları yine her zaman olduğu gibi ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. 'Kendisine ofis yapıyor.' dediler. 'Burayı kendi sarayı olarak kullanacak.' dediler. Peki neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldılar. İddia diye ortaya savurdukları her şey yalan çıktı, bühtan çıktı, asılsız çıktı. Darphane-i Amire Külliyesi dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular."