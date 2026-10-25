KPSS YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI! KPSS Ortaöğretim nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

KPSS Ortaöğretim soruları zor muydu, adaylar en çok hangi sorularda takıldı? İşte X'i (Twitter) sallayan o yorumlar ve sınav sonrası ilk değerlendirmeler...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavın ardından yapılan değerlendirmeler, adayların soruların zorluk seviyesi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdi. Bazı adaylar sınavı genel olarak kolay bulurken bazıları özellikle matematik ve vatandaşlık testlerinde zorlandığını ifade etti.

Sosyal medya yorumlarında, bir aday sınavın kolay olduğunu ancak yeterince çalışmadığı için soruların bir bölümünü yapamadığını belirtti. Başka bir aday ise vatandaşlık sorularını zor bulduğunu dile getirdi. Sınavı kolay bulan ve yüksek puan beklediğini söyleyen adayların yorumları da paylaşımlar arasında yer aldı.

KPSS SINAVINDAN ÇIKAN ADAYLARIN KOMİK X YORUMLARI

Sınavın ardından paylaşılan yorumlar arasında adayların yaşadığı şaşkınlığı ve sınav stresini yansıtan ifadeler de yer aldı.

- "Ortaöğretim KPSS'yi de yapmıyorsanız gidin soğuk su için."

- "Bu KPSS Ortaöğretim mi, Lisans mıydı? Çalıştığım hiçbir konudan soru gelmedi."

- "Sınavdan çıktım keşke çalışsaydım sorular kolaydı ama ben çalışmadığımdan yarısını yapamadım."

- "Vatandaşlık çok zordu. Çözmek için hukukçu olmak lazım."

Kesin cevaplar ve puan hesaplamaları için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının takip edilmesi gerekiyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.