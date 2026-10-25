Sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da başlıyor

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Siber Güvenlik Başkanlığı yaptığı uyarı ile kötü niyetli kişilerin; "Hesabınız kapatılacak", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığının tespit edildiğini açıkladı. SGB bu kapsamda dolandırıcılık amacıyla açılan "desteksosyal.com, edevletvatandasgiris.org, edevlet.tcvatandas.org, edevletplatformu.org, e-devletplatformu.xyz, edevlet.vatandasgiris. org" gibi onlarca sahte hesabı erişime engelledi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON SOSYAL MEDYA HESABI ETKİLENECEK

Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 41,5 oranında (4 milyon 980 bin) Instagram, yüzde 26,2 oranında (3 milyon 144 bin) TikTok, yüzde 9,5 oranında (1 milyon 140 bin) Facebook ve yüzde 4,9 oranında (588 bin) X yani Twitter hesabı bulunuyor. 6-15 yaş grubunun bu 4 platformda 9 milyon 852 bin aktif hesabı bulunuyor.