Zonguldak’ta kömür karası acı

ZONGULDAK'IN Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Cengizhan Bükrübaş (25), Murat Kaya (38), ve Recep Çolakoğlu (45) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Babası da aynı madenden emekli olan Bükrübaş, köyünde toprağa verilirken, 15 yıllık madenci Murat Kaya'nın cenazesinde 14 yaşındaki oğlu Ömer, babasının tabutunun başından ayrılmadı. Çolakoğlu'nun amcası, emekli olmasına rağmen çocuklarının eğitimi için yeniden madene girdiğini anlattı.

GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

YAKLAŞIK 3 yıldır madencilik yapan Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesindeki baba evine getirildi. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da oğlunun hayatını kaybettiği maden ocağından emekli olduğu öğrenildi. Gözyaşları arasında alınan helalliğin ardından genç madencinin tabutu, Muharremşah Merkez Camii önüne götürüldü. Gelik beldesindeki özel kömür ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Recep Çolakoğlu için Zonguldak merkeze bağlı Osmanlı köyü Ali Büyük Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.