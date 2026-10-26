700 yıllık bir sır! İzmir sebzesini kütür kütür yapan sır o suda gizli!

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN VE YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR



Bursa'nın yanı sıra Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Adana ve Konya gibi farklı illerden getirilen sebze ve meyvelerin bu özel suyla işlendiğini belirten Çakar, yıllık 30 ila 40 bin ton arasındaki üretimin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ve Almanya, Fransa ile Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına gönderildiğini kaydetti.