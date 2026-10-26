KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLAMA GÜNÜ!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

Sınav puanlarını öğrenmek isteyen adayların sonuç tarihinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.