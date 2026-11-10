10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | Anıtkabir saat kaçta açılıyor? 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaça kadar açık?

10 KASIM'DA ANITKABİR'DE RESMİ TÖREN YAPILACAK MI?

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de devlet erkanının katılımıyla resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin kurucusu, ebediyete intikal ettiği günün yıl dönümünde düzenlenecek törenler ve ziyaretlerle anılacak.

Anıtkabir Komutanlığının halk ziyaretlerini resmi törenin bitişine göre planlaması nedeniyle sabah saatlerinde ziyaretçiler için farklı bir uygulama geçerli olacak.

10 KASIM'DA ATATÜRK'Ü ANMANIN ANLAMI

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayata veda ettiği günün yıl dönümüdür. Her yıl saat 09.05'te Türkiye'nin dört bir yanında hayat kısa bir süreliğine durur; sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşuyla Atatürk anılır. Okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda düzenlenen törenler, onun hatırasını yaşatmanın yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve bıraktığı mirası hatırlama fırsatı sunar.