10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | Anıtkabir saat kaçta açılıyor? 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaça kadar açık?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e akın etmek isteyen vatandaşlar, ziyaret saatlerine ilişkin detayları gündemine aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'in kapılarını saat kaçta açacağı ve ziyaretçilere ne zamana kadar açık olacağı merak konusu oldu. İşte 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri…
10 KASIM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Sabah gerçekleştirilecek devlet töreninin ardından ziyaretçi kabulüne başlanacak. Böylece Atatürk'ü anmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine kadar mozoleyi ziyaret edebilecek.
ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Anıtkabir Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret saatlerinde özel düzenleme yapıldığını duyurdu. Buna göre Anıtkabir, 10 Kasım 2026 Salı günü resmi anma töreninin tamamlanmasının ardından saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.
10 KASIM'DA ANITKABİR'DE RESMİ TÖREN YAPILACAK MI?
Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'de devlet erkanının katılımıyla resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin kurucusu, ebediyete intikal ettiği günün yıl dönümünde düzenlenecek törenler ve ziyaretlerle anılacak.
Anıtkabir Komutanlığının halk ziyaretlerini resmi törenin bitişine göre planlaması nedeniyle sabah saatlerinde ziyaretçiler için farklı bir uygulama geçerli olacak.
10 KASIM'DA ATATÜRK'Ü ANMANIN ANLAMI
10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayata veda ettiği günün yıl dönümüdür. Her yıl saat 09.05'te Türkiye'nin dört bir yanında hayat kısa bir süreliğine durur; sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşuyla Atatürk anılır. Okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda düzenlenen törenler, onun hatırasını yaşatmanın yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve bıraktığı mirası hatırlama fırsatı sunar.