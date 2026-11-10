BU HAFTA BİM'E GELECEK! SAKIN KAÇIRMAYIN: BİM 10-11-12-13-14-15 KASIM AKTÜEL KATALOG | BİM'E MONSTER BİLGİSAYAR GELİYOR...

Bu hafta BİM raflarında Monster gaming PC ve çok amaçlı ev mobilyaları büyük fırsatlarla öne çıkıyor. Mutfakta mikrodalga, blender, çay makinesi, emaye tencere ve şık cam ürünler yer alırken; valiz, polar giyim, çocuklara eğitici oyuncak ve kitaplar geliyor. Temel gıda, şarküteri, atıştırmalık ile deterjan ve bebek bezi gibi temizlik ürünleri de bu hafta BİM raflarında yerini alacak. İşte merakla beklenen ürünler...