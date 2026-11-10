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Haberler Yaşam BU HAFTA BİM'E GELECEK! SAKIN KAÇIRMAYIN: BİM 10-11-12-13-14-15 KASIM AKTÜEL KATALOG | BİM'E MONSTER BİLGİSAYAR GELİYOR...

BU HAFTA BİM'E GELECEK! SAKIN KAÇIRMAYIN: BİM 10-11-12-13-14-15 KASIM AKTÜEL KATALOG | BİM'E MONSTER BİLGİSAYAR GELİYOR...

Bu hafta BİM'e neler gelecek? BİM 10-11-12-13-14-15 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı. Raflarda yerini alacak olan ürünler yakından takip edilirken teknoloji, beyaz eşya, züccaciye ve temel gıdada dev fırsatlar başladı. Kampanyaları kaçırmamak için aktüel kataloğu inceleyin...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bu hafta BİM raflarında Monster gaming PC ve çok amaçlı ev mobilyaları büyük fırsatlarla öne çıkıyor. Mutfakta mikrodalga, blender, çay makinesi, emaye tencere ve şık cam ürünler yer alırken; valiz, polar giyim, çocuklara eğitici oyuncak ve kitaplar geliyor. Temel gıda, şarküteri, atıştırmalık ile deterjan ve bebek bezi gibi temizlik ürünleri de bu hafta BİM raflarında yerini alacak. İşte merakla beklenen ürünler...

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu



10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

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