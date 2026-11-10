RETROLAR NE ZAMAN SONA ERECEK? MERKÜR VE VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? Merkür retrosu bitiş tarihi

Çakışma Süresi: 24 Ekim ile 13–14 Kasım 2026 tarihleri arasında bu iki gezegen yaklaşık üç hafta boyunca aynı anda geri hareketini sürdürdü.

VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrolojide Venüs; ilişkileri, aşkı, parayı, estetiği ve değer algımızı temsil eder. Venüs retrosu döneminde:



İlişkiler: Eski sevgililer veya geçmişten kalan çözülmemiş ortaklık konuları yeniden gündeme gelebilir. Yeni bir evlilik veya nişan kararı almak için ideal bir dönem olarak görülmez.



Finans: Büyük yatırımlar, riskli harcamalar ve yeni finansal ortaklıklar konusunda dikkatli olunması önerilir.