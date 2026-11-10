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VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, eğitim desteği arayan binlerce öğrenci için kritik dönemeç başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs değerlendirmelerinde sona gelinirken, 'Burs kazandım mı?' sorusu yanıt bulmak üzere. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, sistem ne zaman açılıyor? İşte öğrencilerin kaderini belirleyecek o tarihe dair tüm ayrıntılar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Burs almaya hak kazananların açıklanacağı tarih için Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılacak duyuru bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için aldığı burs başvurularında inceleme işlemleri devam ediyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan sonuçlar, değerlendirmeler tamamlandığında VGM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Başvuru sahipleri, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kurumun açacağı sorgulama ekranından öğrenebilecek.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Burs müracaatlarını tamamlayan öğrenciler, sonuçlar yayımlandığında www.vgm.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarına ilişkin açıklamaların kendi internet sitesi üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

Sonuç ilanının ardından ilgili burs türüne ait sorgulama bağlantısı kullanılarak başvuru durumu kontrol edilebilecek.

VGM BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME HANGİ AY YAPILACAK?

Eğitim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli belgeleri ve kendi adlarına açılmış banka hesabı bilgilerini teslim etmesi gerekiyor.

Banka hesabı işlemleri tamamlandıktan sonra ilk burs ödemesi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre ilk ödeme, ekim ayından itibaren hak edilen tutarları kapsayacak şekilde geriye dönük yapılıyor. Sonraki aylarda ise burslar, ödeme dönemlerinde her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı ile üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği yükseköğrenim bursu farklı miktarlarda ödeniyor.

2026-2027 VGM burs miktarları şöyle:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim öğrencileri eğitim yılı boyunca 9 ay, üniversite öğrencileri ise 8 ay burs alabiliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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