Her şey var 3 puan yok

Beşiktaş adına yine yazık diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi daha geride kaldı.

Bakıyoruz oyun coşkusu var, oynama isteği var, kazanma arzusu üst seviyede ama bunlar galibiyet olarak sonuca yansımıyor. Maçın tamamına yakın bölümünü Beşiktaş kontrol etti.

Başakşehir'in yarı sahasından çıkmadan oynamayı düşündü ki bunda da başarılı oldu.

Psikolojik üstünlügü alamadı

İkinci yarı Başakşehir'in, Beşiktaş kalesinde bir tane pozisyonu dahi yok. Bu görüntü aslında oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. Fakat genelde şöyle bir sıkıntı var: Beşiktaş, skor avantajını yakalayamadığı için bir türlü oyunun psikolojik üstünlüğünü de elde edemiyor. Maçın başında 3 tane inanılmaz pozisyonlar var. Bunlar gol olmayınca bir türlü rakibi de baskı altına alamıyorsunuz. Başakşehir etkili bir takım. Oyunun ilk yarısında 2 defa geldi 2'sini de golle sonuçlandırdı.

Bahsettiğimiz psikolojik üstünlüğünü de bütün maç boyunca elinde tuttu.

Can ve Güven ön plana çıktı

Beşiktaş, genel olarak kazanabilecek bir maç oynadı ama yakalanan pozisyonları gole çeviremeyince ve rakibin kontra ataklarından da bu kadar basit goller yenilince oyunu istediğin noktaya getirmek kolay olmuyor. İkincilik yarışı için önemli olan bu fırsatlar da avantaja çevrilemiyor. Beşiktaş, farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Kenan'ı, Güven'i, Serdar'ı, Can'ı ilk 11'de gördük. Bu oyuncuları kazanım açısından bu şansları önemli.

Bunlar içerisinden Can ve Güven performanslarıyla daha ön plana çıktılar. Beşiktaş taraftarından da hak ettikleri alkışı oyun boyunca aldılar. Her şeye rağmen yine de Batshuayi ve Larin değişikliği daha önce yapılmalı mıydı diye de soru işaretini kafamızda taşıyoruz.