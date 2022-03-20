Beşiktaş bildiğiniz gibi

Zirveden uzaklaştıkça motivasyondan da uzaklaşmalar başlıyor.

Maçın genel görüntüsü Beşiktaş'ın üstünlüğü yönünde. Pozisyonlar öyle... Rakip ceza sahasında oynama üstünlüğü var. Daha çok şut, daha çok baskı var ama tabelada artı gol yok. Bu motivasyon dediğimiz şey oyunu beraberinde çok daha coşkulu hale getiriyor. Coşkulu olmayınca o son vuruşlardaki inanç da ortaya çıkmıyor. Beşiktaş dün akşam yine elinde olan bir oyunu kazanamadan maçı bitirdi. Yine Batshuayi, Larin ve Ghezzal ile yakaladığı pozisyonlar var ama bitiriş yine istenilen şekilde olmadı. Yani Hatayspor gibi ligin önemli takımlarından birine karşı bu tür fırsatları değerlendiremediğinizde oyun daha zor hale gelir. Geldi de... Zaten karşınızda iyi bir rakip var. Buna kar yağışı ve ağır zemin de eklenince oyun doğal olarak daha da zorlaştı. Hatayspor'un maç boyunca uygulamaya çalıştığı top ayağında olan Beşiktaşlı oyuncuya yakın markaj ve baskı felsefesi de bu zemin şartları dolayısı ile amacına ulaştı.

ALKISLAR RIDVAN'A

Hatayspor'un El Kaabi, Lobjanidze, Diouf gibi çok önemli forvet oyuncuları var.

Ama Beşiktaş onlara da çok fazla pozisyon şansı tanımadı. Ölü vuruştan gelen gol belirleyici olsa da sorun rakibin yaptığında değil Beşiktaşlı oyuncuların yapamadıklarındaydı...

Bu zor oyun içerisinde Beşiktaş kazanamasa da öne çıkan bir kaç isim var. Özellikle Rıdvan'ı alkışlamak gerekiyor.

Hem savunmada hem hücumda yine mükemmel oynadı. Ghezzal'ın da Batshuayi ile beraber oyuna pozitif yönde katkı çabaları var. Batshuayi'nin attığı gol önemli ama takım kazanamayınca yine sonuç herkese eksi olarak yansıyor...