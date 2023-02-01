Hedef ve motivasyon gitti

Karagümrük ligimizin en çok pozisyon üreten ve gol atan takımlarının başında geliyor. Maçın başında Beşiktaş daha henüz pozisyon bulmadan kalesinde iki çok net pozisyon görmesi tesadüf değil. Beşiktaş oyuna yüklenmeye başladığını hissettirdiği andan itibaren golcü kaptan Cenk yine sahne aldı. Önce topu direkten döndü sonrasında da golü buldu. İlk yarı bitiminde Beşiktaş istediğini cebine koyan bir takım olarak soyunma odasına giderken ortada bir sorun yoktu. Fakat ikinci yarı başka bir Beşiktaş ve başka bir Karagümrük izledik.

Sezon başından beri büyük sıkıntı yaşanan orta alandaki problemler Karagümrük karşısında bir kez daha ortaya çıktı.

KULÜBEDEN DESTEK ALAMADI

Orta alan hakimiyeti kuramadığınız hiçbir maçı kontrol altına alamazsınız. Şenol hoca Dele Alli, Tayfun ve Fernandes'den kurulu orta alana ikinci yarı başlarken daha garanti olsun diye Saiss'i dahil etmesine rağmen bu bölgede istediği verimi alamadı. Karagümrük, Beşiktaş'ı ikinci toplarda çok zorladı. Dönen toplarda çok etkili oldular. Özellikle Diagne'nin oyuna dahil olmasından sonra oyun stratejilerini de değiştirdiler. Sürekli Beşiktaş savunmasının arkasına atılan uzun toplarla oyunun mesafesini açtılar ve bu Karagümrük'ün çok işine yaradı. Özellikle ikinci yarıda Beşiktaş'ın kulübeden ihtiyaç duyduğu oyuncu desteğini de yeterli derecede alamaması oyunu ortak hale getirdi. Beşiktaş yalnızca duran toplardan ve uzun toplardan oluşacak karambolle pozisyonlar bulmaya çalıştı ama bunda da çok verimli sonuçlar alamadı. Olimpiyatın rüzgarı ve yağmuru Beşiktaş'ın 2 puanıyla beraber hedef ve motivasyonunu da aldı götürdü.