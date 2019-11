Dereden tepeden ilginç fıkralar

SEN BENİ İTENİ BUL

Padişahın biri sarayının etrafına kocaman bir göl yaptırır. Gölün içine bütün vahşi deniz yaratıklarını atar ve ülkenin dört bir yanına "Her kim burdan yüzerek karşıya geçerse mirasım ve kızım onundur" diye bezirganları halkı haberdar etmeleri için gönderir. Suya atlayan herkes ya geri döner ya da vahşi balıklara yem olur. Derken adamın birinin hiç ardına bakmadan son hızda müthiş bir eforla yüzdüğünü görürler. Padişah karşı kıyıya güçbela ulaşan nefes nefese kalmıs olan adama sorar: -Söyle bakalım kızımı mı istiyorsun? Adam hala nefes nefesedir: -Hayır. -Tahtımı mı istiyorsun? -Hayır. -E söylesene be adam ne istiyorsun benden? -Onu bunu boşver de beni iteni bul, bak ben ona ne yapacağım.

KİVİNİN YARISINI İSTİYOR

Adamın biri süper marketin manav bölümünde satış elemanını ikna etmeye çalışmaktadır: - Kivi alacağım ama yarım kivi istiyorum. - Saçmalamayın beyefendi yarım kivi mi olurmuş?! - Yok ben hepsini yiyemem, ben yarım kivi istiyorum. Olurdu, olmazdı tartışmasına girerler ve sonunda satış elemanı, "Ben içeride müdüre sorayım, kivinin yarısını satabilir miyiz diye." deyip adamın yanından ayrılır. Müdüre olayı anlatmaya koyulur. "Müdür bey, salağın biri geldi, yarım kivi istiyor, ne diyeyim?" Lafını bitirir bitirmez arkasında müşteriyi görür ve bozuntuya vermeden konuşmasına devam eder: -Bu beyefendi de diğer yarısını istiyor.



KÖPEK İÇİN KUYRUK OLMUŞLAR

Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder. Önde giden köpekli bir adam, arkasında bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir başka tabut ve tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam. Tuhafına gider. Kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir, yanına yaklaşır ve sorar: - Beyefendi, ölenler neyiniz oluyor acaba? Adam yanıtlar: - Öndeki karım, arkadaki de kayınvalidem. - Vah vah başınız sağolsun. Nasıl oldu? - Köpeğim karıma saldırıp öldürmüş. Kayınvalidem de karıma yardıma gelmiş, onu da öldürmüş. Adam biraz düşündükten sonra sorar: - Beyefendi köpeğinizi alabilir miyim? - Sıraya geç, senden evvel 200 kişi sırada.



CANLIYIM DA TAZE MİYİM?

Kumkapı balıkçılarından biri bağırıyor: - Canlı balık, canlı balıııııııık... Yaşlı bir teyze yaklaşıp soruyor: - Evladım balıklar taze mi? Balıkçı: - Canlı balık, canlı balık... Yaşlı teyze tekrar soruyor: - Evladım balıklar taze mi? Balıkçı: - Teyze, canlı diyoruz ya işte!.. deyince teyze şöyle diyor: - A evladım, ben de canlıyım ama taze miyim?



AZ DAHA DOLANDIRIYORLARDI BENİ

Bir zenci pazarda topal bir eşek satıyormuş. Japonun biri eşeği incelemiş. Sağına soluna, ayağına, dişine bakmış ve basmış parayı eşeği satın almış. Komşuları, "Yahu topal eşeğe bu kadar para verilir mi, amma dolandırıldın be!" diyerek üzerine varınca Japon: "Bakmayın eşeğin topal olduğuna, hayvanın ayağına çivi batmış, çiviyi çıkardım mı haftasına varmaz eşek düzelecek." demiş. Komşular durur mu, doğru zenciye gidip, "Ya ne yaptın sen, eşek topal diye ucuza kaptırdın, meğer eşeğin ayağında çivi varmış, eşek onun için topalmış." deyince, zenci: "Ne diyorsunuz be! Hayvan zaten topal, o çiviyi ben çaktım!" der. Komşular tekrar Japona gidip, "Kazığı sen yemişsin, eşek zaten topalmış satılırken anlaşılmasın diye ayağına çiviyi zenci çakmış." deyince bir an düşünen Japon: "Vay zenci vay!.. Verdiğimiz para da sahte olmasa herif bizi dolandıracaktı" der

