Yılan deseni her yerde

Bu yıl çok karşılaşacağınız yılan derisi baskıları ile kıyafetlerinize zenginlik kazandırabilirsiniz. Bu baskı özellikle clutch çantaları ve aksesuarları daha vahşi ve feminen kılıyor.

Bu yılın en gözde trendlerinden bir tanesi yılan deseni baskılar olacak gibi görünüyor. Bu yıl çok karşılaşacağınız yılan derisi baskılar ile kıyafetlerinize zenginlik kazandırabilirsiniz. Bu baskı özellikle clutch çantaları ve aksesuarları daha vahşi ve feminen kılıyor. Eğer bu desende elbise giyecekseniz ayakkabı tercihini düz renk yapmak genel görünümünüzü sadeleştirmek adına doğru bir tercih olabilir. Bu desenden pantolonu, kumaşının cinsine göre hem yaz hem de kış kombinlerinizde kullanabilirsiniz.





PARİZYEN AKIMI



Fransız it-girl'lerin joker parçası parizyen bereleri gardırobunun top 10'una taşımaya ne dersin? Fransız tarzı bereleri pek çok markanın koleksiyonunda görüyoruz. Fransız stilini seviyorsanız eklediğim kombinlere göz atabilirsiniz. Zara'da bu tarz berelerin sade, taşlı ve incili olanlarını bulabilirsiniz. Fransız filmlerinde de sıkça gördüğümüz bu bereler, bu aralar şapka modelleri içinde en popüler olanı. Günümüze biraz daha yakın zamanlarda bu şapka modeli, Jane Birkin, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve gibi Fransız film yıldızlarının başından düşmemesiyle birlikte ikonik şapka modeli haline gelmiş oldu.



PARFÜMERI VE MODA BULUŞMASI



Hızlı modanın en güçlü temsilcilerinden olan Zara, parfüm koleksiyonu ile de adından söz ettiriyordu. Şimdi de perakende devi, genişlettiği ve alkış toplayan koku ailesi için ikonik bir iş birliğine imza atıyor. Koku dünyasının kült isimlerinden Jo Malone, Zara için tasarladığı Zara Emotions isimli ilk parfüm koleksiyonu ile karşınızda. Bu projenin ilhamı, Zara'nın yarattığı ve dünya çapında sevilen moda koleksiyonlarının geçmişi, bugünü ve geleceğinden alınmış.

FULYA TANYOL