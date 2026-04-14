Son dakika: İzmir'de isyan! Mağdurlar konuştu: 15 yıl geçti, evlerimize kavuşamadık

"15 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN BİZ HALA KENDİ EVLERİMİZE KAVUŞAMADIK"



CHP'li İzmir Belediyesi'nin 15 yıl önce kendilerine imkan sunduğu evleri yapmadıklarını, 15 yıldır sürekli olarak kandırıldıklarını belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij projesine destek vererek evlerimizin yapılması için bu konuda kendilerinden destek istedik. Ama ne var ki 15 yıl geçmesine rağmen hala biz kendi evlerimize kavuşamadık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise CHP Ankara İl Başkanı'nın tutuklanması, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanması, il başkanların tutuklanmasıyla birlikte süreç çıkılmaz bir hale geldi. Bizler bugün kentsel dönüşümün tapu sahipleri mağdurları olarak yıllardır çekmiş olduğumuz şeyi dile getirmemize rağmen, bugün CHP'den hiçbir şekilde destek görmedik. Bugün yeni kurulan kooperatif modeliyle mağdurları sayısı gün geçtikçe daha çok artıyor. Bizler yapılmayan, yılan hikayesine dönen bu işin bir an önce tamamlanmasını ve kendi evlerimize kavuşmamızı istiyoruz" diye konuştu.

"İZMİR'DE BU İŞİ BİTİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"



Uslu, zamanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, kendilerine söz verdiklerini, fakat hiçbir yol kat etmediklerini dile getirerek, "Daha önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmemize istinaden, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İzmir'de bu işin kooperatif modeliyle ele alınıp bitireceklerini söylediler. Ne var ki Tunç Bey'in siyasi ömrü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetmedi. Yeni gelen belediye başkanı ise siyasi çıkarlar uğruna, bir rant uğruna ya da siyasi çekişmelerden dolayı Tunç Bey'i Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti ve şu anda cezaevinde olmasının tek sebebidir. Biz bunu böyle görüyoruz ama bizler diyoruz ki siyasi çekişmelerden uzak bir vatandaş olarak, bizleri bunlardan uzak tutup tapu sahibi olmuş olduğumuz evlerin bir an önce yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.