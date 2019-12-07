Hafta sonunda rotanız Beydağ olsun

Zengin tarihi, doğal güzellikleri ve dillere destan baraj gölüyle bakirliğini koruyan Beydağ İzmir’in cennet köşelerinden biri.

Ödemiş Beydağ, sonbahardan kışa geçtiğimiz şu günlerde keyif alabileceğiniz günübirlik kısa gezi rotalarımızdan biri olabilir. Zengin tarihi, doğal güzellikleri ve dillere destan baraj gölüyle bakirliğini koruyan Beydağ, şüphesiz İzmir'in en şirin köşelerinden. İzmir kent merkezine yaklaşık 142 km uzaklıktaki sakin ilçe bol oksijenli havası, yerel yemekleri, tarihi kalesi, ahşap tek katlı evleri ile hafta sonu mini gezi beklentilerinizi, eminiz fazlasıyla karşılayacak.

TARİH FIŞKIRIYOR

İlçedeki kaya mezarları, Pilâv tepe, İntepe, Cintepe ve Beyler Tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yörede Lidyalıların egemen olduğunu belgeliyor. Tümülüsler, Lidya krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ'ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır. Beydağ'ın tarihte bilinen ilk adı Palaipolistir. Palaipolis'i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır. M.S. 4'ncü yüzyıla kadar, Yukarı Kilbiyanos (Küçük Menderes doğu bölgesi) Bizans İmparatorluğu'nun hudutları içinde kalmıştır. Paganizm'in yasaklanmasından sonra Hıristiyanlık resmen bölgeye girmiş ve kiliseler yapılmıştır. 1079-1080 yıllarında Selçukluların fetihleri Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz kıyılarına kadar gelmiştir.

Bu tarihlerde, Kilbiyanon ovasındaki: Palaiapolis (Balyambolu, Beydağ), Koloe (Keleş, Kiraz), Byrgion (Birgi), Hypaipa (Dabbey- Günlüce) Nikaia gibi kent ve kaleler Türklerin eline geçti. Bölgede başlayan Türk Egemenliği daha sonra Birgi merkez alınarak kurulan Aydınoğulları döneminde de devam etmiştir. Aydınoğulları Beyliği'nin I. Beyazıt'ın egemenliğini tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu (Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlanmıştır. Ekonomik bakımdan da Tire ile ilişkilidir. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1671 yılında bu güzel ilçeye gelerek, seyahatnamesinde Beydağ'dan övgü dolu sözler ile bahsetmişti.

YÖRESEL YEMEKLER

Yeşilin bin bir tonunu barındıran ilçede, göl manzaralı belediyeye ait kır lokantası ve kahvesi Beydağ'ın merkezine gelmeden görülebilecek güzel dış mekanlardan. Beydağ kalesi ve kaya mezarları Beyköy kahveleri ve şelalesi adeta saklı cennet niteliğinde. Kent içinde eski güzelliğini koruyan tek katlı ahşap evler büyüleyici. Ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli köyler samimi insanlarıyla bütünleşmiş. Yöresel keşkek, pide, köfte ve ilçeye özgü simit vazgeçilmez tatlardan.

NADİR UYSAL