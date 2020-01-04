Kar özlemi çeken İzmirliler için en yakın rotalar

İzmir’e pek fazla kar yağmadığı için İzmirli çocuklar hatta yetişkinler kar görmeye ve oynamaya çok heveslidirler. Bu yüzden kar yağan en yakın yerde alırlar soluğu... Bu hafta havaların soğumasıyla İzmir çevresi de kar yağışından nasibini aldı. Biz de karlarla oynayıp beyazlar içinde kaybolacağınız rotaları derledik...

KARAGÖL

Dağın zirvesinde bulunan bu volkanik göl ve çevresindeki ormanlık alan hem kar görmek hem de dinlenmek için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Kamp yapmayı sevenlerin bayılacağı İzmir'in dibinde doğa harikası. Ancak ulaşımı biraz zor olduğu için mutlaka kış lastiği ya da zincir kullanmayı ihmal etmeyin.



SPİL

Dağ havası almak istiyorsanız harika bir seçenek. Manzarası ve vahşi atları ile size müthiş bir hava yaşatıyor. Göletleri ve kendine has güzellikleri çok güzel. Mangala izin yok ama ailenizle soğuk sandviçli piknikler yapabilirsiniz. Milli Park olan Spil'de bir piknik alanı ve çocuk oyun parkı da bulunuyor. Ayrıca bungalov tipi küçük dağ evlerinde konaklamalı olarak da gidebilirsiniz.





MANİSA YOLU

İzmir-Manisa yolunun Sabuncubeli Geçidi bölgesi de en azından çocukların hevesini tatmin etmek için yeterli beyazlığı sağlayabiliyor. Hiçbir tesis olmadığı için sadece karlarla oynayıp dönmek en iyisi...



BOZDAĞ

İzmir merkezden Salihli yolu veya Torbalı Ödemiş gibi iki alternatif yol ile gidilen Bozdağ aslında tam bir doğa harikası. Özellikle zirveye yaklaştıkça daha fazla kar olması kış için ideal bir mekan yapıyor. Zirveye gelmeden bir yerleşim merkezi var, eğer aç iseniz buradaki küçük mekanlardan yemek yemeden çıkmamanızda yarar var. Çünkü tesis bulunmuyor. Kar ile oynamak için ideal bir yer.