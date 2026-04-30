İzmir'deki zincirleme kazada yeni gelişme! 1 kişi gözaltına alındı

İzmir 'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir TIR zincirleme kazaya yol açtı. Saat 16.26 sıralarında Bornova İstanbul Caddesi üzerindeki Topçu Tugayı Lojmanları yakınlarında gerçekleşen olayda, Bornova istikametine seyreden TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirerek karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, aralarında bir polis aracının da bulunduğu toplam 9 araca çarparak büyük hasara neden oldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada can pazarı yaşanırken, demir yığınına dönen araçlarda sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. TIR şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı da tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri polis 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.