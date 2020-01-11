“Birlikte sanat üretiyoruz”

Braille Okuma Tiyatrosu kurucusu Ebru Atilla Sagay, “Braille alfabesine dikkat çekmek adına bunun bir okuma tiyatrosu olmasını istedik” dedi

Tiyatro sanatçısı Ebru Atilla Sağay, 11 yıl önce Tiyatro Nianor isminde bir tiyatro kurdu. Tiyatro Nianor'da daha çok kadınların görünürlüğünü sağlamak, haklarını, durumlarını ve hayallerinin nasıl gerçekleştirdiklerini anlatan oyunlar yaptı. 3 sene önce de Karşıyaka'da bulunan bir alışveriş merkezinin talebi üzerine görme engelli tiyatro sevdalılarıyla birlikte Braille Okuma Tiyatrosu'nu kurdu. Yaşları 25 ila 40 arasında değişen 20'ye yakın görme engelli tiyatro oyuncusuyla, Braille alfabesinden yazılmış metinleri okuyarak tiyatro oyunları sergileyen topluluk, İzmir'in sanat dünyasına da renk kattı. Bugüne kadar Sophokles'in Antigone , Haldun Taner'in Timsah, William Saroyan'ın İstiridye ile İnci oyunlarını sergileyen topluluk bu yıl sergileyecekleri dört oyundan biri olan 'Ağzı Çiçekli Adam'ı izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

"DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

Alışveriş merkezinden böyle bir teklif gelince dezavantajlı bir grup ile birlikte sanat üretmek istediğinin altını çizen Sağay, "Biz de görme engelli arkadaşlarımız ile birlikte burada sanat üretmeye başladık. Aslında ezberleyerek tiyatrolar sergileyebilirdik ama Braille alfabesine dikkat çekmek adına bunun bir "okuma tiyatrosu" olmasını istedik. Çalışmalarımız da tam gaz devam ediyor. Giderek daha da büyüyerek ilerleyeceğiz" diye konuştu.



"ONLAR BANA YARDIMCI"

Onlara yardımcı olduğu algısının yanlış olduğunun altını çizen Sağay, "Biz birlikte sanat yapıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Görme engelli sanatçı arkadaşlarımla birlikte tiyatroya hizmet ediyoruz. Öğrenmek derseniz, ben de onlardan öğreniyorum. Çünkü çevrem de onlarla tanışana kadar görme engelli biri yoktu. İlk günler onlarla yürümeyi bile beceremiyordum. Tiyatro aşkım, tutkum beni onlara getirdi. Onlardan öğrendiklerimle, insanların bugün "başarı" dedikleri şeyleri gerçekleştiriyoruz. Kimsenin dokunmaya cesaret edemediği şeylere dokunduğunuz da asıl hayat başlıyor. Bunları deneyimledim onlar sayesinde" diye belirtti. Toplumda bazı yanlış algılarında değişmesi gerektiğinin söyleyen Sağay, "Bizler nasın toplumda normal görülüyorsak, onlarda artık normal görülmeli. Örneğin bir sergi oluyor, Braille'e serginin açıklamasını basıyorum" gidin, elleyin eserleri" diyorum. Resim sergisine bile götürdüm onları. Resim sergilerine, her şeye gidecekler. Bizim nasıl hakkımız varsa onların da var. Bunu kolaylaştırmak da bize düşüyor. Hep dilenci gibi yaklaşıyorlar. Toplum engellilerin var olduğunu ve bizden biri olduğunu kabul etmeli" dedi.

MERT ALPDÜNDAR