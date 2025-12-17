İzmir'de ilaçlama sonrası Altay bebek ölmüştü! İki sanık için istenen ceza belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın (1) ölümüne ilişkin tutuklu iki sanık hakkında 'kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet ile 5 kişinin zehirlenmesine yönelik ise 'silahla kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs, hastaneye kaldırıldı.

5 KEZ KALBİ DURDU

5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti, Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Bülent Öz de adli kontrole serbest bırakıldı.