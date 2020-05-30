Saçlara deniz tuzu etkisi

Deniz tuzuyla dalgalanan saçlar oldukça hacimli görünüyor. Elektriklenmeden çok kolay şekil alan bu saçların sırrı deniz tuzu.Yaz aylarının favorisi olan doğal plaj dalgalarını elde etmenin en kolay yolu deniz tuzu nı Wi-Fi yardımı ile telefon üzerinden görebilirsiniz. Bu çoğu zaman işe yarasa da her durumda pratik olmaz. Bu bakımdan küçük de olsa ekranı olan bir cihaz tercih etmeniz fayda sağlayacaktır. Fakat bu biraz kişisel bir beklenti. spreyleri. Saça doğal dalgalar kazandırırken hacim ve parlaklık da veriyor. Kullanımı çok kolay ve pratik. Nemli saçınıza sıkmanız ve elinizle hafifçe şekil vermeniz yeterli. Isı ve işlem gerektirmediği için saça zarar vermiyor. Deniz tuzu etkili şekillendirici spreyi hafif nemli ya da kuru saçlarınıza boydan azar azar sıkın ve parmaklarınızla şekil verin. mek zor geliyorsa, kurutma makinesinin vigo başlığından da yardım alabilirsiniz.